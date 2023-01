Motoristas do transporte coletivo vão votar indicativo de greve

Da Redação

Trabalhadores do transporte coletivo de Apucarana podem paralisar atividades

Motoristas do transporte coletivo de Apucarana, no norte do Paraná, decidem na próxima segunda-feira (30) se aderem ou não a greve da categoria. A assembleia geral extraordinária foi marcada pelo Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana (SINCVRAAP) após divergências sobre o percentual de reajuste salarial dos trabalhadores. A categoria pede 11% de aumento salarial e 153% de aumento no vale alimentação, fixando os valores em R$ 2,491 e R$ 240 respetivamente. Atualmente, o salário da categoria é R$ 2,245 com R$ 95 de vale alimentação.

De acordo com o presidente do sindicato, Ronaldo Santana da Silva, a proposta foi rejeitada pela Viação Apucarana LTDA que propôs reajuste salarial de 6,1% e aumento de 36,85% no vale alimentação, fixando a remuneração em R$ 2.381,45 mais vale alimentação de R$ 130. A oferta da empresa foi apresentada aos trabalhadores da categoria em assembleia realizada na última sexta-feira (20). De 131 trabalhadores, 91 participaram da votação, sendo que 71 rejeitaram a proposta da empresa.

“Essa negociação vem se arrastando há dias porque a data base da categoria é 1º de dezembro. Como até o momento ninguém se manifestou, vamos promover essa assembleia para decidir sobre uma possível paralisação. Nosso objetivo não é prejudicar a população, por isso vamos informar com antecedência sobre a nossa decisão", assinala Silva.

A reportagem tenta contato com a VAL. Matéria em atualização.

