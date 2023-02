Motoristas do transporte coletivo de Apucarana analisam nova proposta

Da Redação

Val apresentou nova proposta nesta terça

Após um longo período de negociações, os motoristas do transporte coletivo de Apucarana, norte do Paraná, vão analisar mais uma proposta de reajuste salarial apresentada nesta terça-feira (7), pela empresa concessionária Viação Apucarana LTDA (Val). Na quinta-feira (9), os trabalhadores devem votar se aprovam ou rejeitam a nova oferta durante assembleia geral extraordinária.

Segundo o presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana (SINCVRAAP), Ronaldo Santana da Silva, a empresa oferece aumento de 6,9% no salário da categoria que passará de R$ 2.245 para R$ 2.400, além de reajuste de 42% no vale alimentação que sairá dos R$ 95 para R$ 135, com reposição de mais R$ 70 a partir de dezembro, fixando o valor do vale em R$ 205.

"Conversamos e fechamos. A partir desta quarta-feira (8) vamos soltar um boletim informativo sobre a negociação para que os trabalhadores conheçam a proposta. Na quinta-feira (9) terá uma assembleia para aprovação ou não", reitera Silva.

De acordo com sindicalista, a data-base da categoria é 1º de dezembro. Desde então foram oito reuniões com a empresa e duas com os mediadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até chegar nesta proposta o qual o presidente do sindicato considera razoável.

"Nós consideramos uma proposta razoável, mas quem decide são os trabalhadores. Vamos orienta-los a respeito, porque se houver greve corremos todos os riscos de perder essa negociação”, pondera.

O advogado Victor Marcondes, representante da Val, destaca que a proposta foi construída através de um procedimento no TRT de mediação, com base nos interesses manifestados pelos trabalhadores.

"É uma proposta conjunta que traz condições melhoradas em relação ao que havia sido proposto, após muito dialogo das partes. Todo muito em uma negociação precisa ceder. Por isso a gente tem uma visão positiva, foi negociado, atendemos os interesses manifestados pelos trabalhadores. Não tem sentido ter uma greve", assinala.

A assembleia para votação ocorre entre às 5h até as 17h, com apuração dos votos no Terminal Urbano. A categoria é formada por 131 trabalhadores do transporte coletivo público do município.

