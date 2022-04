Motoristas discutem na Avenida Minas Gerais e ciclista é atropelado

Da Redação

Um ciclista, de 43 anos, foi atropelado na manhã desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais em Apucarana e os Bombeiros foram chamados. Conforme o ciclista, que é pedreiro e estava indo trabalhar, dois homens em duas caminhonetes estavam discutindo no trânsito, um dos envolvidos que estava em uma S10 avançou no sinal vermelho e passou por cima do pé dele.

"Eu estava indo trabalhar, parei na faixa de pedestres para esperar o sinal abrir, quando os dois caras começaram a discutir, um avançou o sinal, bateu um minha bicicleta, passou em cima do meu pé e saiu em alta velocidade, quase provocando outro acidente. O outro motorista invadiu a contramão e fugiu. Ninguém me ajudou", contou o trabalhador.

Ainda de acordo com o pedreiro, a bicicleta sofreu danos. "Entortou minha bicicleta, meu pedal quebrou. Ele passou em cima do meu pé, está doendo, minha bota chegou a sair do meu pé", disse.

O trabalhador pediu mais atenção com os ciclistas. "Há 27 anos trabalho como pedreiro, e todos os dias passo por algum apuro no trânsito. Os motoristas precisam respeitar os ciclistas, parece que somos invisíveis, parece que as pessoas não enxergam a gente", desabafa.