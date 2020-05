Motoristas de vans escolares são recebidos na Câmara de Apucarana

Parados há mais de um mês, em função da pandemia que assola todo o país, representantes dos motoristas do transporte escolar estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (05), com o vereador Lucas Leugi.

Durante o encontro, que aconteceu na Câmara Municipal de Apucarana, Oscavo Junior, Altemar Azevedo e Roberto Delamata relataram ao vereador, a real situação em que se encontram os mais de 350 “vanzeiros” que faziam diariamente o transporte de alunos da rede municipal, estadual e para faculdades de Apucarana, Arapongas, Jandaia, Maringá e Londrina.

“Estamos aqui para conversar e explicar a situação em que se encontra a nossa classe. Em função da suspensão das aulas, estamos parados e sem previsão de retorno. Entendemos a importância do isolamento, sabemos que a volta as aulas não pode e não deve acontecer agora, mas precisamos de ajuda. Precisamos que olhem para a nossa categoria e nos deem apoio. Estamos sem renda e precisamos de uma orientação”, disse Altemar Azevedo.

Leugi, ao lado do procurador jurídico do Legislativo, Danylo Acioli, orientou os motoristas do transporte escolar e já deixou marcada uma reunião com o prefeito Junior da Femac para que possam conversar e esclarecer algumas dúvidas que ficaram e algumas ações que possam ajudar a classe. “Estamos prontos para atender e auxiliar todos neste momento difícil em que estamos passando. O prefeito é solícito, tem atendido todas as classes, conversado, orientado e procura ajudar dentro do que é possível e, principalmente dentro do que determina as Leis”, pontuou Lucas Leugi.

O vereador sinalizou para algumas linhas de crédito específica, dentro do Programa Paraná Fomento. Também se comprometeu a convidar para o próximo encontro, representantes do Procon Municipal para auxiliar na questão de financiamentos, que muitos motoristas ainda têm para quitar.

“O compromisso de todos nós é estarmos unidos ajudando uns aos outros. O momento pede para ficarmos em casa, que tudo isso vai passar. Mas o momento também pede união de todos para que tudo caminhe bem: saúde e economia. E é assim que vamos trabalhar”, finalizou Leugi.