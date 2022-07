Motoristas de Apucarana receberão uma bênção especial em agosto

Da Redação

Programação segue de 28 de julho a 7 de agosto

A partir desta quinta-feira (28) até o dia 7 de agosto, será realizado o novenário a Cristo Profeta pela Paróquia Cristo Profeta, localizada na Barra Funda, em Apucarana.

No primeiro dia, às 19h30, tem missa com padre Paulo Sidnei, na intenção pela saúde de enfermos. No dia 29 de julho, às 19h30, tem missa com padre Laércio José, na intenção pela santificação das famílias.

Já no sábado, dia 30 de julho, às 18 horas, será realizada missa com o padre Leandro Manoel, na intenção de santificação dos jovens. No domingo, dia 31, às 19 horas, será celebrada missa com o padre Alessandro Ladeira, na intenção pelos idosos.

No dia 1º de agosto, às 19h30, tem missa com o padre Fernando Rodrigues, na intenção pelas crianças, mulheres, gestantes e mulheres que pretendem engravidar. Já no dia seguinte, dia 2 de agosto, será realizada missa com o padre Alexandro Freiras, na intenção pelos desempregados.

Seguindo a programação, no dia 3, às 19h30, tem missa com padre Valdenir Prandi, na intenção dos trabalhadores e empreendedores. No dia 4 de agosto, às 19h30, será realizada missa com o padre José Roberto Rezende, na intenção pela conversão dos que não creem.

No dia 5 de agosto, às 19h30, acontece a missa com o padre Valdinei Sutil, na intenção pelas pastorais e movimentos da paróquia. No penúltimo dia de novenário, dia 6 de agosto, às 18 horas, tem missa presidida pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira.

No último dia, dia 7 de agosto, às 11 horas, tem missa e bênção dos motoristas e veículos. No mesmo dia também tem a Festa do Padroeira, que será marcada por um almoço realizado a partir das 12 horas, no salão paroquial.

Mais informações no banner abaixo:

