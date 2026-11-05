Motorista sofre AVC ao volante e bate em carro em Apucarana

Moradores notaram o veículo em zigue-zague e alertaram a polícia. A vítima foi levada ao hospital pelo Samu e a família retirou o automóvel do local

Um motorista precisou de atendimento médico de emergência após sofrer um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto dirigia na noite de quarta-feira (4), no Jardim Trabalhista, em Apucarana. Antes de ser socorrido, ele perdeu o controle da direção e bateu em um veículo que estava estacionado na via.

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O caso ocorreu na Rua Hermes da Fonseca. De acordo com as informações da Polícia Militar, moradores que passavam pela rua notaram que um Ford Fiesta trafegava em zigue-zague e fizeram sinais para uma viatura que fazia ronda pela região.

Ao verificar a situação, a equipe constatou que o veículo havia acabado de colidir contra a traseira de um VW Gol parado na rua. Durante a abordagem ao motorista, os policiais perceberam que ele apresentava dificuldade para falar e não conseguia movimentar o lado direito do corpo, sinais claros de um derrame.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente pelos agentes. Enquanto a ambulância estava a caminho, os policiais utilizaram os documentos do homem para localizar um número de contato em um banco de dados e conseguiram avisar a esposa dele sobre o ocorrido.

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O filho do condutor foi até o endereço do acidente para assumir a responsabilidade pelo carro e pelos pertences pessoais do pai. Na sequência, a vítima foi estabilizada pela equipe médica e encaminhada ao hospital para o tratamento adequado.