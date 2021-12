Motorista sofre acidente após atropelar cachorro na BR-376

Da Redação

Um motorista, de 22 anos, perdeu a direção do carro na manhã desta terça-feira (21), após atropelar um cachorro na BR-376, nas proximidades do Posto Catarina, em Apucarana. O carro, um Ford Focus prata, acabou caindo no canteiro central da rodovia depois de perder o controle.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local prestando socorro à vítima, que estava à caminho do trabalho quando o acidente ocorreu.

De acordo com testemunhas, o motorista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). No entanto, o cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

