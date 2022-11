Motorista sem CNH se envolve em acidente em bairro de Apucarana

Da Redação

Duas pessoas ficaram feridas após acidente no Jardim Shangrilá, em Apucarana. A colisão entre veículos aconteceu por volta das 11h desta terça-feira (22), no cruzamento das Ruas José Maria Pinto e Pedro Basso. O motorista de um dos carros não é habilitado, informou a Polícia Militar (PM). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

A motorista do Onix, de 46 anos, sofreu ferimentos leves, o condutor do veículo Ipanema também. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a PM, o motorista do carro Ipanema, que não teve a idade revelada, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, conforme a polícia, ambos veículos estavam com pendências administrativas.

Os pneus da Ipanema estavam 'carecas' e com a batida, o airbag do Onix chegou a acionar. Chovia no momento da colisão.





