Motorista sem CNH destrói carro após bater contra árvore em Apucarana

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, na madrugada deste sábado (2), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Angelina Menegazzo, nas imediações do Lago Jaboti e, segundo a Polícia Militar (PM) o condutor não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência chegou até a PM como sendo um capotamento, entretanto, no local do acidente, os policiais constataram que o veículo também havia atingido uma árvore. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, entretanto, o motorista saiu ileso e recusou atendimento. Ele passou por teste de etilômetro que não identificou consumo de álcool. O veículo, um VW Gol, foi guinchado até o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o condutor multado por dirigir sem CNH.

As causas do acidente devem ser apuradas.

