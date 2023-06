Motorista sem CNH bate veículo em Apucarana e dois ficam feridos

Um veículo com placas de Bataguassu (MS) teve um princípio de incêndio no final da noite deste sábado (17) em Apucarana após se envolver em um acidente de trânsito na BR 376, km 2, próximo ao Estádio Bom Jesus da Lapa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 22h40. Duas pessoas ficaram feridas.

O veículo - um GM/Vectra - era conduzido por um homem de 25 anos e seguia sentido Apucarana/Califórnia. O carro colidiu na traseira de um veículo não identificado, que se evadiu do local. Após a colisão, houve um princípio de incêndio controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O condutor do Vectra era inabilitado e se recusou realizar o teste do etilômetro. Os outros dois ocupantes, uma gestante de 21 anos e um homem 23 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros.

O condutor será autuado por dirigir sem CNH e por recusar a realizar o teste de etilômetro, multas que somadas chegam ao valor aproximado de R$ 3.816,00.

