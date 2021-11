Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (17), foi registrado o capotamento de um Chevrolet Corsa Classic, no Contorno Sul, nas proximidades do Motel Paradise, em Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com informações do motorista, que passa bem, ele se assustou ao ver uma capivara passando pela pista e freou rapidamente o carro e acabou causando o acidente.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para prestar atendimento e averiguar as causas do capotamento.

continua após publicidade .

Veja:

Motorista se assusta com capivara e capota no Contorno Sul - Vídeo por: tnonline