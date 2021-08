Da Redação

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (27), na BR-376, próximo da entrada do Distrito da Vila Reis, em Apucarana. Um motorista envolvido na batida salvou uma mulher que estava dentro do carro que pegou fogo.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu por volta das 21h30. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, no Voyage que seguia sentido Apucarana para Califórnia, estavam uma mulher de 43 anos, uma adolescente de 17 e uma criança de seis anos. A condutora perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra uma Ranger.

De acordo com a PRF, o motorista da Ranger retirou a mulher do carro, que estava pegando fogo. Ela fraturou o fêmur e não conseguia sair do veículo. A criança não ficou ferida e a jovem sofreu ferimentos leves.

continua após publicidade .

Socorristas dos Bombeiros foram chamados, apagaram o incêndio e conduziram a motorista e a jovem para o Hospital da Providência.

O condutor da Ranger de 36 anos, mora em Maringá, voltava de Ponta Grossa e seguia para a casa dele.

A PRF atendeu a ocorrência. Chovia no momento do acidente e a pista precisou ficar interditada.

continua após publicidade .

VEJA:

Motorista salva mulher de carro em chamas na BR-376; VEJA - Vídeo por: tnonline