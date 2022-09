Motorista sai para comprar gasolina e carro sem combustível é furtado

Da Redação

Foram realizadas buscas nas proximidades e nada foi encontrado

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta quarta-feira, 14, para atender a uma ocorrência no mínimo inusitada. Um motorista, que ficou sem gasolina na rua, teve o carro levado por ladrões enquanto saiu para providenciar o combustível. O caso ocorreu no Jardim Ponta Grossa, na Rua Octavio de Sá Barreto.

De acordo com o boletim de ocorrências, o solicitante, de 43 anos, disse que saiu para ajudar um parente em seu veículo Ford Escort GL, na cor Prata, nas proximidades do Bairro da Igrejinha. Ele contou que o carro ficou sem combustível e que teria deixado o veículo na via para buscar gasolina.

Quando retornou para abastecer, se deu conta do furto e acionou a polícia. Foram realizadas buscas nas proximidades e nada foi encontrado. A PM fez as orientações à vítima.

