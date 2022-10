Motorista sai ileso de capotamento na BR-369 em Apucarana

Da Redação

O acidente acontece na noite desta terça-feira (04).

Um capotamento foi registrado na noite desta terça-feira (04), na BR-369 em Apucarana. De acordo com informações obtidas pelo site TNOnline, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais no veículo.

O motorista de 26 anos, morador de Londrina, estava sozinho no carro e explicou que perdeu o controle do veículo, bateu na canaleta e capotou o carro. O rapaz trafegava sentido Londrina quando o acidente aconteceu.

O carro Honda Fit teve danos de grande monta. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local e confeccionou o boletim de acidente de trânsito.

Outro acidente

Nesta terça-feira (4), um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na PR-466 em Guarapuava, na região central do Paraná.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu no trevo de acesso ao distrito industrial de Atalaia, quando o caminhão estava cruzando a pista e foi atingido por um carro.

O condutor do carro, de 20 anos, ficou preso nas ferragens e teve ferimentos moderados. Ele foi atendido no local, levado à UPA Primavera e foi liberado. O motorista do caminhão não se feriu.

