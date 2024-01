Motorista que tentava estacionar no centro de Apucarana atropela idosa

Equipes do trânsito e Polícia Militar no local

Ambulância do Siate atendeu a idosa

Uma idosa de 78 anos foi atropelada por um carro que tentava estacionar na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4).

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi ao local e atendeu a mulher, que, segundo os socorristas, sofreu um corte no supercílio, além de ferimentos nos braços e joelho.

Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e estava consciente e orientada.

Conforme testemunhas, o motorista estava dando ré para estacionar o veículo, quando a vítima, que terminava de atravessar a rua, passou por atrás e foi atingida. O atropelamento foi próximo, mas fora da faixa de pedestre.

Agentes do trânsito e uma equipe da Polícia Militar também estiveram no local.

