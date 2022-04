Motorista que atropelou homem na BR-369 se apresenta à PRF

Da Redação

A motorista do carro que atropelou um homem na BR-369, na noite desta terça-feira (19), se apresentou na Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme apurou a equipe de reportagem do TNOnline.

A mulher, de 45 anos, relatou aos policiais que estava sozinha no veículo, retornando de procedimentos médicos de Londrina, quando a vítima bateu na lateral do veículo. "Pareceu como se o contato feito com o homem fosse de propósito. Fui embora porque fiquei com medo de ser um assalto. Um pouco mais tarde, fui até a PRF esclarecer o que houve. Estava muito nervosa", explicou.

O boletim foi confeccionado e a motorista foi liberada. A vítima sofreu um corte profundo na perna.

O acidente

Um homem foi atropelado na BR-369, em Apucarana, na noite desta terça-feira (19). O motorista envolvido no acidente, de acordo com testemunhas, fugiu do local sem prestar socorro.

Um trabalhador que voltava para a casa pela rodovia percebeu que a vítima estava caída às margens da rodovia e acionou os socorristas.