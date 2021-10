Motorista que atropelou capivaras segue sendo procurado

Da Redação

A pessoa que conduzia o veículo que atropelou dezenas de capivaras que estavam na barragem do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná, segue sendo procurada pela polícia.

O carro seria um Hyundai Veracruz 2008. Conforme o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, existem aproximadamente 10 modelos do veículo na cidade. "Conversei a pouco com o comandante do 10ºBPM, Tenente-Coronel Facio, e por enquanto não temos novidades, achamos que a pessoa deve se apresentar após o feriado. Mas se não se apresentar, vamos acabar achando. Acreditamos que devem existir uns 10 veículos desse modelo. A P2 da PM, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal estão nos ajudando e se a pessoa não se apresentar, vamos em busca desses veículos", detalha.

Ainda de acordo com o secretário, o crime não vai ficar em pune. "A delegacia de crimes ambientais do Paraná registrou a ocorrência, essa pessoa vai responder pelos crimes que cometeu", destaca.

RELEMBRE:



Um vídeo registrou um atropelamento de dezenas de capivaras que estavam na barragem do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná, na noite dia 05/10. As imagens foram postadas nas redes sociais de Tom Barros, Superintendente da Secretaria de Esportes do município, que fez o registro. Revoltado com a cena que presenciou, Tom escreveu:

"Ontem a noite 05 de outubro me deparei com uma cena que aparentemente me chamou a atenção pela beleza das capivaras... porém um carro que estava vindo na direção delas não diminuiu a velocidade (mesmo tendo uma faixa elevada) e acabou por atropelar os animaizinhos. Infelizmente não consegui pegar a placa e ele(a) não parou o carro e hoje cedo quando fui correr vi que tinha uma morta na beira da ponte. É preciso mais cuidado e respeito nas vias públicas, o Jaboti é um local para prática de atividade físicas, com animais silvestres e uma baita FAIXA ELEVADA que alguns motoristas (Se podemos chamar de motoristas) não respeitam... #muitotriste #lamentável #faltaderespeito", diz o post.

As imagens viralizaram e causaram revolta em dezenas de pessoas que comentaram a publicação pedindo que o responsável seja punido pelo atropelamento. Assista

Motorista que atropelou capivaras segue sendo procurado - Vídeo por: Reprodução

No local onde o atropelamento aconteceu, existem câmeras do município que podem identificar as placas do veículo responsável.

Prefeitura pede investigação de atropelamento de capivaras

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Guarda Civil Municipal, está monitorando e adotando providências no caso de atropelamento de capivaras, na barragem do Parque Jaboti. Foi constatado a morte de uma capivara e ferimentos em ao menos mais duas.

O prefeito Junior da Femac informou que, por meio da câmera instalado junto ao painel "Eu Amo Apucarana", foi identificado o veículo que atropelou os animais.



O veículo ao passar pela lombada, junto ao painel, acelerou em meio a um grande grupo de capivaras, inclusive com filhotes. "É inadmissível o que ocorreu e que também foi filmado por um servidor da prefeitura, que chegou a gritar com o motorista", comentou o prefeito Junior da Femac, lembrando que os animais são dóceis e tem no Jaboti o seu habitat.

O prefeito também lembrou que a velocidade máxima permitida no parque é de 40 km por hora, e que além das lombadas, existem placas de sinalização em vários pontos alertando sobre a presença dos animais. "O caso estás sendo apurado com rigor, por que não dá para aceitar este tipo de conduta", concluiu.