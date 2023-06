Motorista pula antes de carro bater contra poste, em Apucarana

Um veículo ficou completamente destruído e o motorista, de 26 anos, ferido após pular do carro em movimento na noite desta segunda-feira (5), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Adélino Honório Correia, no Jardim Eldorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu a vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados e foi encaminhada para o Hospital da Providência, segundo os socorristas.

De acordo com testemunhas, o carro teria perdido o freio e o condutor conseguiu se atirar para fora antes de colidir fortemente contra um poste. A pancada deixou o veículo completamente destruído.

Outro acidente

