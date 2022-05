Motorista provoca acidente, foge e é preso por embriaguez

Da Redação

Um homem, de 48 anos, foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente e fugir do local, em Apucarana, na noite de sábado. Ele foi abordado pela Polícia Militar (PM) na Avenida Curitiba, no centro da cidade, por volta das 21h30.

Uma testemunha contou para a PM, que presenciou o acidente, que aconteceu próximo do Colégio São José, entre o motorista do Gol e uma moto, que ficou bastante danificada, e que ele fugiu do local, sem prestar socorro.

A PM realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,54 mg/l, comprovando a embriaguez ao volante. O homem foi preso e levado para a delegacia. O condutor da moto, apesar dos danos, sofreu ferimentos leves.