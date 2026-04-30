Motorista pratica ato obsceno em frente a casa de mulher em Apucarana

Uma moradora de Apucarana passou por uma situação constrangedora e criminosa no início da tarde de quarta-feira (29). Ao chegar em sua residência, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo I, ela foi surpreendida por um motorista que parou o veículo na rua e começou a praticar atos obscenos.

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A Polícia Militar ((PM) foi acionada por volta das 12h para atender a ocorrência. De acordo com o relato da vítima, ela estava entrando pelo portão de casa quando notou um veículo descendo a via em baixa velocidade. O carro, modelo Toyota Corolla Fielder, estacionou do outro lado da rua, bem em frente ao imóvel da mulher.

Ainda segundo a moradora, assim que ela olhou na direção do veículo, o condutor abriu a porta e começou a se masturbar. Diante da situação, ela pegou rapidamente o celular e o homem, ao perceber a reação da vítima, acelerou o carro e fugiu do local.

Equipes da polícia realizaram rondas e buscas por todo o bairro e ruas vizinhas na tentativa de encontrar o veículo e identificar o autor, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e as informações do veículo poderão auxiliar as autoridades em uma futura investigação.