Motorista perde o freio de caminhonete e bate contra pilar de casa em Apucarana

Vítima foi socorrida pelo Siate e levada para o Hospital da Providência

Um homem de 46 anos ficou ferido por volta do meio-dia desta sexta-feira (17) após a caminhonete que ele conduzia - uma Toyota Hilux SW4 - perder o freio e colidir contra o pilar de uma residência em Apucarana. O acidente aconteceu no final da Avenida América.

-LEIA MAIS: Idoso de 77 anos morre após queda e atropelamento por micro-ônibus no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima foi retirada das ferragens por moradores e pedestres que passavam pelo local no momento da batida. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado e socorreu o motorista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima relatou fortes dores na região do tórax. O condutor foi encaminhado para o Hospital da Providência.