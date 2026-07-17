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TRÂNSITO

Motorista perde o freio de caminhonete e bate contra pilar de casa em Apucarana

Vítima foi socorrida pelo Siate e levada para o Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 14:33:52 Editado em 17.07.2026, 14:33:49
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Motorista perde o freio de caminhonete e bate contra pilar de casa em Apucarana
Autor Siate encaminhou vítima ao Hospital da Providência - Foto: TNOnline

Um homem de 46 anos ficou ferido por volta do meio-dia desta sexta-feira (17) após a caminhonete que ele conduzia - uma Toyota Hilux SW4 - perder o freio e colidir contra o pilar de uma residência em Apucarana. O acidente aconteceu no final da Avenida América.

-LEIA MAIS: Idoso de 77 anos morre após queda e atropelamento por micro-ônibus no PR

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A vítima foi retirada das ferragens por moradores e pedestres que passavam pelo local no momento da batida. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado e socorreu o motorista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima relatou fortes dores na região do tórax. O condutor foi encaminhado para o Hospital da Providência.

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