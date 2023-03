Motorista perde o controle e sofre acidente na BR-369, em Apucarana

Da Redação

Um acidente envolvendo um carro foi registrado na BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná, próximo à Facnopar, na noite deste sábado (4), por volta das 20 horas.

O condutor seguia no sentido a Arapongas quando perdeu o controle do veículo e bateu no guard-rail da rodovia. Conforme ele contou à equipe de reportagem, um cachorro teria invadido a pista e, para não atropelar o animal, desviou e acabou sofrendo o acidente.

Após bater, o carro, um Chevrolet Vectra, rodou algumas vezes, mas não chegou a capotar. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada para atender a ocorrência. Uma via da pista do sentido Apucarana a Arapongas está interditada.

