Motorista perde o controle do veículo e capota em Apucarana

Da Redação

Uma mulher de 27 anos que dirigia um corsa ficou ferida depois de capotar o veículo na Rua César Marcos Návia, no Jardim Morada do Sol, na manhã deste sábado, 16, em Apucarana.

continua após publicidade .

Um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Siate foram acionados para prestar socorro às vítimas. A motorista estava acompanhada de uma mulher de 60 anos no banco do passageiro, que nada sofreu. A condutora teve uma contusão leve, e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo informações preliminares, a motorista teria perdido o controle da direção, desceu um barranco e capotou o veículo.