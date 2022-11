Motorista perde o controle do carro e atinge ponto de ônibus

Da Redação

Um homem perdeu o controle do veículo que dirigia um Ford/Focus, e atingiu um ponto de ônibus na noite deste domingo (20). O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, na Vila Nova, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o acidente de trânsito, quando chegou no local uma testemunha informou à PM, que estavam no veículo o motorista e uma passageira e que após a batida outro carro teria parado próximo a eles, que entraram no veículo e saíram tomando sentido ignorado.

De acordo com a polícia, o carro envolvido no acidente estava legalizado e a equipe foi até o endereço em que o carro estava cadastrado, porém não encontrou nenhum responsável.

Quando a equipe retornou ao local do acidente, um homem de 39 anos que alegou ser tio do condutor, relatou que o motorista teria procurado atendimento médico. E que o veículo tem seguro e que o guincho já teria sido acionado.

Um boletim de acidente de trânsito foi confeccionado.

