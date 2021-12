Motorista perde freio, atropela mulher e bate em outro carro

Da Redação

Após perder o freio do carro, um motorista subiu na calçada, atropelou uma mulher que passava pelo local e ainda atingiu um outro carro que transitava pelo Bairro da Igrejinha, em Apucarana. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), na Rua Nova Ucrânia.

De acordo com informações de testemunhas, o homem dirigia um Chevrolet Kadett no momento do acidente e não ficou ferido. Além disso, os ocupantes do veículo de uma autoescola, que foi atingido, também não sofreram ferimentos.

Já a mulher atropelada, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada orientada e consciente pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para atendimento médico.