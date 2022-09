Motorista perde controle em rotatória e carro para dentro de escola

Da Redação

O veículo invadiu o estacionamento da escola depois de derrubar a mureta na madrugada desta quarta-feira (21)

Um carro foi parar no pátio do estacionamento do Colégio Mater Dei, em Apucarana, depois que o motorista teria perdido o controle do veículo ao fazer uma rotatória, em frente à Escola. O acidente acontece ainda durante a madrugada desta quarta-feira (21), por volta das 4h30. A Polícia Militar não tem registro da ocorrência, segundo informação da área de comunicação do 10º BPM, de Apucarana.

A direção da escola confirmou a ocorrência. De acordo com Vinicius Ohya, ao chegar no colégio, por volta das 7 horas, o veiculo já estava sendo removido por caminhão guincho, particular. Segundo a escola, as câmeras do sistema de monitoramento da escola estão em manutenção e, por isso, não há imagens do acidente.

Segundo familiares do rapaz que conduzia o veículo, ele teria perdido o controle na rotatória da rua Talita Bresolin, no Jardim São Pedro, ainda durante a madrugada, por causa da chuva. O veículo subiu a calçada, passou pela mureta e pela grande da escola e foi parar na área de estacionamento da escola, de nível rebaixado em relação à rua. Ele informou que todos os procedimentos já havia sido tomados voluntariamente pelas pessoas envolvidas no sentido de providenciar a recuperação dos danos causados ao colégio.

Ele teria sido encaminhado para atendimento médico logo após o acidente, mas sem ferimentos.

