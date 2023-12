Motorista perde controle e colide contra poste na BR-369

Um homem, de 23 anos, ficou ferido após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (2) na rodovia BR-369, saída de Apucarana para Arapongas, no norte do Paraná. Ele perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, um Chevrolet Vectra.

De acordo com apurações feitas no local do acidente pela reportagem do TNOnline, o automóvel seguia em direção a Arapongas quando, quando se envolveu no acidente. O condutor do carro perdeu o controle da direção, bateu contra um poste e só parou quando atingiu uma área de vegetação às margens da pista.

Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, foi acionada e prestou os atendimentos necessários. De acordo com os socorristas, o motorista sofreu uma possível contusão nas pernas e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames. Havia um passageiro no Vectra, mas ele saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, e equipes da Copel também precisaram ser acionadas, pois o poste atingido pelo automóvel é responsável pela distribuição de energia na rodovia.

O caso é apurado pela PRF.

