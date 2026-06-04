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ACIDENTE

Motorista perde controle da direção após mal súbito e atinge árvore em Apucarana

Viatura da Polícia Militar seguia atrás do Ford Escort e iniciou primeiros socorros antes da chegada do Samu; vítima foi levada ao Hospital da Provid

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 15:54:52 Editado em 04.06.2026, 15:54:46
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Motorista perde controle da direção após mal súbito e atinge árvore em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Um motorista bateu o carro contra uma árvore após sofrer um mal súbito ao volante na tarde desta quinta-feira (4), na Avenida Governador Roberto da Silveira, região central de Apucarana (PR). O condutor, que estava sozinho no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital da Providência.

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O acidente foi presenciado por uma equipe da Polícia Militar (PM) que trafegava logo atrás do Ford Escort dirigido pela vítima. Os agentes notaram o momento em que o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu a árvore. Ao iniciarem o auxílio imediato, os policiais encontraram o homem desacordado e desorientado, mas ele conseguiu retomar a consciência ainda durante os primeiros procedimentos no local da batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu continuidade aos protocolos de socorro e realizar a transferência hospitalar. A área foi sinalizada pela própria PM, que permaneceu no endereço orientando o fluxo de veículos na avenida até a remoção do carro e a liberação total da via.

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