Motorista perde controle após caminhão 'fechar' carro na BR-369

Um homem, de 23 anos, ficou ferido após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (2) na rodovia BR-369, saída de Apucarana para Arapongas, no norte do Paraná. Ele conduzia um veículo Chevrolet Vectra e perdeu o controle da direção após ter sido "fechado" por um caminhão.

De acordo com apurações feitas no local do acidente pela reportagem do TNOnline, os veículos seguiam em direção a Arapongas quando o caminhão teria tentado trocar de faixa e "fechou" o Vectra. O condutor do carro perdeu o controle da direção, bateu contra um poste e só parou quando atingiu uma área de vegetação às margens da pista.

O caminhoneiro fugiu e não prestou socorro à vítima. Segundo um passageiro do Vectra, o motorista do caminhão não teria dado seta.

Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, foi acionada e prestou os atendimentos necessários. De acordo com os socorristas, o motorista sofreu uma possível contusão nas pernas e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames. O passageiro do carro não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, e equipes da Copel também precisaram ser acionadas pois o poste atingido pelo automóvel é responsável pela distribuição de energia na rodovia.

