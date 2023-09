Motorista morto em grave acidente em Apucarana é identificado

Foi identificado o motorista que morreu em grave acidente na noite desta terça-feira (26) em Apucarana (PR). A colisão seguida de capotamento envolveu uma caminhonete Mitsubishi Triton e um VW Fox. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Edinelson Nora, de 48 anos.

O acidente aconteceu no Parque Industrial Norte na Avenida Zilda Seixas Amaral, no acesso à Rua José Ferragine.

Edinelson era o condutor da caminhonete Mitsubishi Triton. No veículo estavam outras três pessoas, incluindo uma criança. Os passageiros eram um homem de 25 anos, uma mulher de 21 anos e uma criança, filha do casal, de dois anos, que sofreram ferimentos moderados, segundo atualização do Corpo de Bombeiros. Eles foram hospitalizados.

Conforme infirmações apuradas, a colisão aconteceu quando o Fox, que seguia da rodovia BR-369, acessou a entrada do residencial Solo Sagrado. A caminhonete seguia pela Avenida Zilda Seixas do Amaral. Após a colisão, a caminhonete chegou a capotar.

No Fox, estavam mãe de 42 anos e o filho 15 anos. Eles também foram hospitalizados e encaminhados para atendimento médico pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Segundo a condutora do Fox informou no local do acidente, o motorista da caminhonete não teria parado no cruzamento.

Informações sobre velório e sepultamento anida não foram divulgadas. Edinelson que era vendedor de bonés morava no Núcleo Habitacional Marcos Freire, ele deixa um filho e um neto, além de muito amigos.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Edinelson Nora

