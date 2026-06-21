Motorista morto ao bater em poste em Apucarana será sepultado neste domingo
Carlos Henrique dos Santos, 38 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (20), na Rua Alumínio
O velório de Carlos Henrique dos Santos, 38 anos, acontece neste domingo (21) na Rua João Patrício, no Núcleo Habitacional Djalma Mendes, em Apucarana. O sepultamento será realizado no Cemitério de Rolândia, em horário a ser definido pela família.
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Carlos Henrique morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (20), na Rua Alumínio, na entrada do Núcleo Dom Romeu Alberti.
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Ele conduzia um Chevrolet Chevette que colidiu contra um poste. Segundo informações apuradas no local, outras duas pessoas também estavam no veículo e seguiam para uma pescaria quando ocorreu o acidente.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML).
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.