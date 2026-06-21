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DESPEDIDA

Motorista morto ao bater em poste em Apucarana será sepultado neste domingo

Carlos Henrique dos Santos, 38 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (20), na Rua Alumínio

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 09:26:28 Editado em 21.06.2026, 09:26:23
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Motorista morto ao bater em poste em Apucarana será sepultado neste domingo
Autor Velório acontece neste domingo (21) na Rua João Patrício, no Núcleo Habitacional Djalma Mendes, em Apucarana - Foto: Arquivo Pessoal

O velório de Carlos Henrique dos Santos, 38 anos, acontece neste domingo (21) na Rua João Patrício, no Núcleo Habitacional Djalma Mendes, em Apucarana. O sepultamento será realizado no Cemitério de Rolândia, em horário a ser definido pela família.

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Carlos Henrique morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (20), na Rua Alumínio, na entrada do Núcleo Dom Romeu Alberti.

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Ele conduzia um Chevrolet Chevette que colidiu contra um poste. Segundo informações apuradas no local, outras duas pessoas também estavam no veículo e seguiam para uma pescaria quando ocorreu o acidente.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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