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ACIDENTE

Motorista morre e passageiro fica ferido após carro capotar em bairro de Apucarana

O grave acidente de trânsito ocorreu na Rua Roberto Alves Pereira, no Núcleo Habitacional Michel Soni

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 07:28:25 Editado em 29.07.2026, 10:58:58
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Motorista morre e passageiro fica ferido após carro capotar em bairro de Apucarana
Autor Corpo foi encaminhado ao IML - Foto: Reprodução

Um capotamento terminou com uma pessoa morta e outra ferida na noite de terça-feira (28), em Apucarana. O grave acidente de trânsito ocorreu na Rua Roberto Alves Pereira, na região do Núcleo Habitacional Michel Soni, em um trecho de acesso à área rural do município.

-LEIA MAIS: Mortes suspeitas por Aids crescem 50% em Apucarana e região

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o veículo — um Ford Mondeo — capotou em uma parte da via que não possui iluminação.

Quando as equipes de emergência chegaram, constataram que o motorista do carro já estava em óbito. Segundo os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a rigidez e a situação do corpo indicavam que o condutor já estaria sem vida há várias horas antes de o acidente ser notificado às autoridades.

No banco do passageiro estava um idoso de aproximadamente 73 anos, que sobreviveu ao impacto. Os socorristas relataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e estava desorientado. Ele foi resgatado e encaminhado para o Hospital da Providência, onde recebeu atendimento médico.

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A área do capotamento foi isolada pela PM, que acionou a Polícia Científica e a Polícia Civil, que realizaram os primeiros levantamentos. O corpo do motorista foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a identificação ainda não foi divulgada.

O carro envolvido no acidente foi removido do local e levado ao pátio da Polícia Militar. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as causas do capotamento.

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acidente de transito Apucarana atendimento de emergência Capotamento embriaguez ao volante investigação policial
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