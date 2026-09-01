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ACIDENTE

Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana

Veículo despencou no Ribeirão Dourados e a vítima foi encontrada fora da cabine já sem vida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana
Autor Motorista foi ejetado da cabine - Foto: Louan Brasileiro

Um motorista morreu na noite desta terça-feira (1º) após perder o controle de uma carreta e cair no leito do Ribeirão Dourados na rodovia PR-444, próximo ao acesso à Vila Rural Terra Prometida, na região da Caixa de São Pedro, em Apucarana (PR). As autoridades ainda investigam o que teria provocado a saíde de pista que resultou na queda em uma ribanceira.

O corpo do motorista foi encontrado fora do caminhão, no meio da ribanceira. Ele foi localizado pelas equipes de resgate já sem vida. Ainda não se sabe se ele foi ejetado do veículo ou se tentou saltar da cabine no momento do acidente.

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Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana
AutorFoto: Louan Brasileiro

A área foi isolada pelas equipes. No local, também foi constatadi vazamento de óleo diesel do tanque de combustível do veículo, que se espalhou pelo local, além de cair nas águas do rio. A carreta estava sem carga no momento do acidente.

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O atendimento no local conta com a atuação conjunta de equipes da concessionária responsável pela rodovia, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ainda não há identificação da vítima. O corpo foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana
AutorFoto: Louan Brasileiro


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