Motorista morre após colisão no Parque Industrial Norte, em Apucarana

Uma pessoa morreu em um grave acidente registrado na noite desta terça-feira (26) no Parque Industrial Norte de Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações preliminares colhidas no local do acidente, a vítima fatal estava conduzindo uma caminhonete Mitsubishi Triton que seguia pela marginal e colidiu com um Fox.

A colisão aconteceu quando o Fox, que seguia da rodovia BR-369, acessou a entrada do residencial Solo Sagrado. A caminhonete seguia pela Avenida Zilda Seixas do Amaral. Após a colisão, a caminhonete chegou a capotar.

Bombeiros estão no local e fazem o atendimento às vítimas. Cinco pessoas pessoas foram atendidas pelas equipes de socorristas. Na caminhonete, além do motorista, estavam mais três pessoas, incluindo uma criança. Os três foram avaliados pelos socorristas, mas teriam recusado encaminhamento para outra unidade.

Duas pessoas que estavam no Fox - a motorista de 42 anos e o filho de 15 anos - sofreram ferimentos e escoriações e foram encaminhados para atendimento médico. Segundo a motorista do Fox, o condutor da caminhonete não teria parado no cruzamento. Socorristas do Samu também estão no local e prestaram atendimento aos feridos.

