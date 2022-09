Motorista morre após carreta capotar na PR-444, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O capotamento de uma carreta carregada de vidro no começo da manhã deste sábado (3), na PR-444, no km 26, em Apucarana, no norte do Paraná, resultou na morte de um homem, de 46 anos. O acidente envolvendo o veículo com placas de Cascavel ocorreu nas proximidades da Vila Rural. O motorista foi identificado como Jakson Ajala, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Moto vai parar embaixo de caminhão após acidente em Apucarana

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, que esteve no local e prestou os primeiros socorros às vítimas, a passageira, de 49 anos, também sofreu fratura na clavícula e em outros lugares do corpo. A equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no endereço em que ocorreu o acidente.

continua após publicidade .

A mulher foi encaminhada para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Já o motorista, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle, causando capotamento da carreta, que ficou 'escorada' em uma árvore.

O acidente ocorreu por volta das 5 horas, no entanto até às 12h47 o Corpo de Bombeiros ainda trabalhava para retirar o corpo da vítima do local. De acordo com o tenente Tenente Javan Carraro, foi necessário viabilizar um guindaste para retirar o veículo do local e assim retirar o corpo do motorista que ficou preso entre as ferragens.

"O veículo está instável. Se operássemos sem o guindaste, poderia causar risco para os militares", informou o tenente ao TNOnline.

continua após publicidade .

Até às 13 horas, a carreta permanecia tombada no quilômetro 26 da rodovia.