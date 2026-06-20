Motorista morre após bater carro contra poste em Apucarana

Um homem de 38 anos morreu na tarde deste sábado (20) após o veículo que conduzia colidir contra um poste de energia elétrica no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O motorista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente. Outros dois homens que também ocupavam o automóvel - um Chevrolet Chevette - foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhadas para atendimento hospitalar.

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O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas. O acidente ocorreu na Rua Alumínio e também mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica.

As causas do acidente serão investigadas. Até o momento, a identidade do motorista morto no acidente não foi divulgada oficialmente. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois ocupantes foram encaminhados pelos socorristas com ferimentos de médios a moderados para atendimento hospitalar.

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