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FATALIDADE

Motorista morre após bater carro contra poste em Apucarana

Vítima de 38 anos morreu na colisão ocorrida no Dom Romeu; outras duas pessoas ficaram feridas; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 16:42:29 Editado em 20.06.2026, 16:52:11
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Motorista morre após bater carro contra poste em Apucarana
Autor O condutor do veículo morreu no local do acidente; outras duas pessoas foram socorridas e ficaram feridas - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um homem de 38 anos morreu na tarde deste sábado (20) após o veículo que conduzia colidir contra um poste de energia elétrica no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O motorista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente. Outros dois homens que também ocupavam o automóvel - um Chevrolet Chevette - foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhadas para atendimento hospitalar.

-LEIA MAIS: Apucarana é a 3ª cidade do Paraná com maior número de acidentes envolvendo trem

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O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas. O acidente ocorreu na Rua Alumínio e também mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica.

As causas do acidente serão investigadas. Até o momento, a identidade do motorista morto no acidente não foi divulgada oficialmente. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois ocupantes foram encaminhados pelos socorristas com ferimentos de médios a moderados para atendimento hospitalar.

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    Foto: Autor: Lis Kato
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