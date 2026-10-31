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TRÂNSITO

Motorista joga carro contra veículo e provoca acidente na BR-369, em Apucarana, dizem testemunhas

Condutor teria se irritado após não conseguir ultrapassar o Palio; mulher e filha estavam no automóvel e não se feriram

Escrito por Da Redação
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Motorista joga carro contra veículo e provoca acidente na BR-369, em Apucarana, dizem testemunhas
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline



Um acidente registrado na tarde deste sábado (31), na região da BR-369, em Apucarana, pode ter sido provocado por uma manobra intencional no trânsito. Segundo testemunhas, o motorista de um carro preto teria jogado o veículo contra um Fiat Palio conduzido por uma mulher, de aproximadamente 32 anos, após se irritar com uma tentativa de ultrapassagem.

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A motorista seguia no sentido Arapongas e trafegava pela faixa da esquerda. Conforme o relato de um motociclista e da esposa dele, que estavam logo atrás e presenciaram a situação, o condutor do carro preto queria ultrapassar e teria utilizado a luz alta para sinalizar a intenção. Como a mulher permaneceu na faixa, o motorista teria direcionado o veículo contra o Palio, aparentemente de propósito.


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Motorista joga carro contra veículo e provoca acidente na BR-369, em Apucarana, dizem testemunhas
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

Com o impacto, a motorista perdeu o controle da direção. O carro rodou na pista, atravessou o canteiro que separa a rodovia da marginal da Avenida Zilda Seixas do Amaral e atingiu a parede de uma empresa.

No Palio estavam a motorista e a filha dela. Apesar da violência do acidente e dos danos materiais, nenhuma das duas ficou ferida. Elas ficaram bastante assustadas, mas não precisaram de atendimento médico.

Ainda segundo as testemunhas, o motorista do carro preto deixou o local sem parar para prestar assistência às ocupantes do Palio.

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acidente de transito Apucarana BR 369 manobra intencional Segurança Viária testemunhas
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