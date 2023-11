Motorista invade preferencial e causa acidente em Apucarana

A motorista de um carro invadiu a preferencial de uma rua e colidiu com outro veículo na manhã desta sexta-feira (17) na Barra Funda, em Apucarana. Com o impacto, o veículo atingido rodou e parou em cima da calçada. A colisão ocorreu na esquina das ruas Munhoz da Rocha e Antônio José de Oliveira.

Conforme informações apuradas no local do acidente, a condutora do carro Honda HR-V trafegava pela Rua Antônio José de Oliveira e atravessou a preferencial, colidindo lateralmente com o veículo Ford Fiesta. Com o impacto, o carro rodou e foi parar em cima da calçada.

O condutor do Fiesta sofreu ferimentos moderados e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência para atendimento médico.

