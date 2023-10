Motorista invade conveniência de posto no centro de Apucarana

Uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu a loja de conveniência de um posto de combustíveis do centro de Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (11).

O acidente aconteceu em um posto que fica na Avenida Curitiba, por volta das 7h30 e envolveu um carro Nissan Kicks branco. No momento da batida, havia clientes na loja. Ninguém se feriu.

Conforme Diego Fernando Pereira, um dos clientes que estava no local no momento do acidente, ele só não foi atingido devido a um pilar que conteve o carro.

“Eu estava sentado na primeira mesa, se não fosse o pilar, o acidente seria bem mais grave. Foi um livramento de Deus ela não ter me atingido. Na hora todos que estavam aqui ficaram muito nervosos, mas nada de grave aconteceu, contou Diego.

O local da batida ficou coberto com pedaços de vidro por todo o chão.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

