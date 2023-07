Motorista invade calçada e poste "salva" mulher em Apucarana; veja

Um motorista de um Fiat Palio subiu a calçada na Rua Ouro Branco, na Vila Agari, em Apucarana, e quase acertou uma moça que estava no local na madrugada deste sábado (22). A mulher não foi atingida porque o carro bateu antes em um poste. Veja o vídeo abaixo.

O motorista vinha da Rua Rosa Stábile e virou à direita, quando ocorreu a colisão. As imagens mostram que, após acertar o poste, o condutor dá a volta no carro e entra do lado do passageiro, que assume a direção. O novo motorista dá ré e arranca novamente com o veículo. Ninguém ficou ferido.

Moradores da região relatam que é pelo menos o terceiro acidente com essas características no trecho. Eles pedem providências das autoridades para coibir o excesso de velocidade no local, com a instalação de uma faixa elevada. O trecho tem bares, escolas e também residências.

