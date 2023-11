Motorista guarda chave em cima do pneu e carro é furtado

Mais um furto de veículo foi registrado em Apucarana (PR) nesta terça-feira (31), na Rua Tomio Nakamura, no Parque Industrial Zona Norte I.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono de um Honda Civic LXS Flex, de cor prata, informou aos policiais que estacionou o carro em frente a sua casa, no Parque Industrial Norte, deixando as chaves guardadas em cima de um dos pneus traseiros do veículo.

Ainda, segundo a PM, quando o dono do Civic retornou para pegar o carro, não avistou mais o veículo. A ocorrência de furto foi registrada pela polícia às 15h12.

A Polícia Militar esteve no local e fez buscas na região, mas até o momento ainda não há mais nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo ou sobre quem o teria levado.

