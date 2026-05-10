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TRÂNSITO

Motorista fura sinal, bate carro e é preso por embriaguez em Apucarana

Colisão aconteceu em um cruzamento da Avenida Governador Roberto da Silveira no final da noite de sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 08:17:30 Editado em 10.05.2026, 08:17:25
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Motorista fura sinal, bate carro e é preso por embriaguez em Apucarana
Autor Cruzamento da Rua Vinte e Oito de Janeiro com a Avenida Governador Roberto da Silveira - Foto: Google Maps/Street View

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (9) após provocar um acidente de trânsito em Apucarana, segundo a Polícia Militar (PM). Ele conduzia um Chevrolet Onix e teria avançado o sinal vermelho no cruzamento da Rua Vinte e Oito de Janeiro com a Avenida Governador Roberto da Silveira, atingindo outro automóvel.

-LEIA MAIS: Corpo em decomposição é achado em área rural de Jandaia do Sul

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A condutora do veículo atingido, um Chevrolet Cruze, é uma mulher de 55 anos. Ela relatou aos policiais que cruzava a via com o sinal verde quando teve a lateral traseira do seu carro atingida pelo Onix.

Ao chegarem para registrar a ocorrência, por volta das 22h25, os policiais notaram que o causador da batida mal conseguia parar em pé, andava cambaleando e exalava um forte cheiro de bebida alcoólica. Diante das evidências, a equipe solicitou um bafômetro para avaliar os envolvidos.

Ambos os motoristas passaram pelo teste:

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  • Motorista do Cruze: O resultado foi de 0,00 mg/l, confirmando que ela não havia bebido.
  • Motorista do Onix: O equipamento registrou 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O índice constatado no homem é suficiente para configurar crime de trânsito pela lei brasileira. Ele recebeu voz de prisão no local, foi informado de seus direitos e imediatamente encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia Civil (Subdivisão Policial) de Apucarana para as providências legais.

Como a documentação de ambos os carros estava em dia, os veículos foram liberados no próprio local da colisão.

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