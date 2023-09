Motorista fura preferencial e provoca acidente no centro de Apucarana

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (23) no centro de Apucarana, norte do Paraná. Houve uma colisão entre um Chevrolet Onix e uma Toyota Hilux em um cruzamento entre as ruas Gastão Vidigal e Rio Branco, a poucos metros do terminal urbano.

Testemunhas informaram à reportagem do TnOnline que o motorista do Onix, que trafegava pela Gastão Vidigal, acabou furando a preferencial e atingindo a caminhonete, que estava na Rua Rio Branco.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. Houve apenas prejuízo material.

O guincho foi acionado para recolher o Onix, veículo que sofreu maiores danos na batida.

