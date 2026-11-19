Veículo caiu em uma ribanceira na PR-170, em Apucarana; suspeito conseguiu escapar a pé por uma área de mata

Uma perseguição policial na noite de quarta-feira (18) terminou com a apreensão de uma carga de maconha em Apucarana. O motorista do veículo que transportava as drogas perdeu o controle da direção durante a fuga, caiu em uma ribanceira e escapou da abordagem.

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O caso começou por volta das 22h, no Contorno Norte (PR-170). Uma equipe de patrulhamento da Rocam, da Polícia Militar, desconfiou de um carro vermelho que estava parado na beira da estrada. Assim que notou a aproximação da viatura, o condutor entrou rapidamente na Estrada do Barreiro.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Os policiais deram ordem de parada, mas o homem acelerou em alta velocidade. Durante a tentativa de fuga, ele passou por lombadas sem frear, dirigiu de forma perigosa e quase provocou acidentes por diversas vezes. A perseguição só terminou quando o veículo saiu da pista, desceu um barranco e ficou preso no terreno.

Após o impacto, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé em direção a uma mata fechada. Ao vistoriar o automóvel, que estava com as portas abertas, a polícia encontrou vários tabletes de maconha.

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Viaturas de apoio foram chamadas para tentar montar um cerco na região, porém, devido ao tamanho e à densidade da área verde, o homem não foi localizado. O entorpecente apreendido foi recolhido e encaminhado para a delegacia da cidade, que agora deve investigar a origem das drogas e a identidade do motorista.