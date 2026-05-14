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TRÂNSITO

Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana

Mulher de 58 anos ficou ferida após colisão no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:29:01 Editado em 14.05.2026, 08:28:52
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Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), em Apucarana. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha.

- LEIA MAIS: Colisão entre três carros deixa dois mortos e dois feridos no norte do PR

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Segundo as informações apuradas no local, um veículo que seguia pela Rua Euclides da Cunha teria atingido um GM Celta que descia pela Rua Irmã Eleutério, no sentido do lago Jaboti.

Com o impacto, a motorista do Celta perdeu o controle da direção e acabou atingindo um Citroën C4 que estava estacionado.

Após a batida, o motorista do carro apontado como causador do acidente fugiu do local sem prestar atendimento.

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Uma mulher de 58 anos sofreu contusão em um dos membros inferiores e foi atendida por socorristas do Siate. Ela foi encaminhamento para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para registro do boletim de ocorrência e apuração das circunstâncias do acidente.


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Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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