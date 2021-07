Da Redação

Motorista flagra carro desgovernado no centro de Apucarana

Na tarde deste sábado (10), um motorista conseguiu registrar um veículo VW Gol trafegando descontrolado em plena Rua Doutor Munhoz da Rocha, uma das principais vias da área central de Apucarana.

No vídeo, é possível ver que o condutor está no meio da pista e quase bate o carro em uma esquina. "O cara tá louco. Tomem cuidado com esses caras no centro da cidade", disse o motorista que fez a gravação e enviou para a equipe de jornalistas do TNOnline.

Assista ao vídeo: