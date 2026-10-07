Motorista fica sem celular e dinheiro após dar carona em Apucarana

Vítima notou o sumiço da pochete com documentos pessoais assim que o passageiro desceu do veículo nas proximidades da UPA

Um motorista teve seus pertences furtados na tarde de terça-feira (6), no centro de Apucarana, após oferecer carona a um homem em situação de rua. O crime foi percebido logo após o passageiro desembarcar do veículo.

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De acordo com o relato da vítima à polícia, o homem pediu a carona nas imediações da Praça 28 de Janeiro. O passageiro usava uma blusa verde e apresentava dificuldade para andar, com limitação na perna esquerda. Ele foi deixado pelo motorista perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Pouco tempo depois que o homem desceu do carro, o motorista notou que uma pochete preta, que estava guardada embaixo do banco do passageiro, havia sumido. Dentro dela estavam documentos pessoais (como RG, CPF e carteira de motorista), um celular e cerca de R$ 640 em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada na Rua Desembargador Clotário Portugal e realizou buscas pela região para tentar encontrar o suspeito de cometer o furto. No entanto, até o momento, ele não foi localizado e os objetos não foram recuperados. A vítima recebeu as orientações necessárias para o registro do caso.