Motorista fica preso nas ferragens após batida frontal na BR 376

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 26, na BR 376, próximo à empresa Unifrango, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as primeiras informações, um veículo Vectra que trafegava na contramão da via, bateu de frente com um veículo Cruze. O motorista do Vectra ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foram acionados para o local. Até o momento, não há informações sobre outras vítimas.

O trânsito na BR 376, sentido Apucarana a Califórnia está completamente parado.

Veja o atendimento do Corpo de Bombeiros:

null - Vídeo por: Reprodução

