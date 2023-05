Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR-369, em Apucarana

Da Redação

As causas do acidente ainda serão apuradas

Um motorista de 56 anos ficou gravemente ferido depois de se envolver em uma colisão na BR 369, em frente à Facnopar, em Apucarana, no norte do Paraná. A batida aconteceu por volta das 4h da manhã desta sexta-feira, 05.

Corpo de Bombeiros (CB) de Apucarana e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas, foram acionados para socorrer a vítima que estava presa às ferragens. De acordo com informações dos socorristas, o motorista, que dirigia um veículo Crossfox, teria perdido o controle do veículo e se chocado contra um anteparo da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O homem sofreu traumas graves no crânio e tórax, além de fratura na perna. Ele foi encaminhado por uma ambulância avançada do Samu para o Honpar, em Arapongas.

