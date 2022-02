Da Redação

Um acidente envolvendo um Fiat Toro e um caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira (9), na BR-376, nas proximidades dos Posto Catarina, em Apucarana.



A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, está no local prestando atendimento ao motorista da caminhonete, que sofreu ferimentos leves.

A vítima, de acordo com informações de testemunhas, é de Cianorte e estava a caminho de Apucarana, quando a batida lateral ocorreu.